Rúben Amorim: “Não é por sermos os campeões que temos mais responsabilidade”

O Sporting entra nesta terça-feira na Taça da Liga, com a recepção ao Famalicão.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, desvalorizou o estatuto de campeão da Taça da Liga como possível factor de pressão adicional para enfrentar o Famalicão, nesta terça-feira (21h15), na estreia na prova desta época.

“Não é por sermos os campeões que temos mais responsabilidade”, apontou à Sporting TV, na antevisão da partida, assumindo que o troféu conquistado na época passada “foi um troféu marcante” e que “o Sporting tem de estar nas fases finais”.

Para estarem na fase final da Taça da Liga, os “leões” não poderão perder com minhotos, equipa que Amorim considera ser “muito boa” e estar “muito moralizada depois da vitória no campeonato”.

Sobre a dificuldade em vencer o Famalicão, Amorim apontou que é importante a equipa aprender com o que fez de errado no duelo na I Liga [empate 1-1]. “

“É uma equipa que o Sporting ainda não venceu (…) aprendemos com o último jogo e eles também, de certeza. Temos de nos focar no que fizemos de mal lá, sobretudo na primeira parte. Mas jogamos em casa e temos todas as condições para ganhar o jogo”.