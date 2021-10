Segunda, na TV: um jogo no meio de zombies e duas histórias soviéticas

CINEMA

O Jogo

Cinemundo, 22h45

Entre o grande sucesso de Sete Pecados Mortais e Clube de Combate, o realizador David Fincher enredou-se nos meandros deste argumento labiríntico e surpreendente, escrito por John Brancato e Michael Ferris. Michael Douglas é Nicholas Van Orton, um milionário frio e sem sentimentos, cuja vida sofre uma série de transformações súbitas e inexplicáveis depois de aceitar o presente de aniversário do irmão Conrad (Sean Penn). Trata-se de um jogo, montado por uma sofisticada companhia de entretenimento, em que os participantes desconhecem as regras e os objectivos.

Em Liberdade!

RTP2, 23h39

Comédia policial de Pierre Salvadori. A detective Yvonne Santi (Adèle Haenel) descobre que Jean, seu marido e colega recentemente falecido durante uma missão, era um homem corrupto e não o herói que todos julgam. Percebendo que, por culpa dele, um inocente foi acusado e enviado para a cadeia para cumprir oito anos de pena, Yvonne decide que tem de fazer alguma coisa para remediar a injustiça. Mas rapidamente se arrepende dessa decisão. Pio Marmaï, Audrey Tautou, Vincent Elbaz e Damien Bonnard também entram no elenco.

Planeta Terror

Fox Movies, 00h21

Realizado por Robert Rodriguez para o projecto Grindhouse, dividido com Quentin Tarantino, é uma homenagem ao cinema de série Z, com riscos na cópia, falhas de som e tudo o que um filme desses tem direito. E para além disso, zombies ao ataque e uma mulher voluptuosa com uma arma no lugar de uma das pernas.

Hell or High Water - Custe o Que Custar!

Hollywood, 1h25

Dois irmãos ameaçados de expropriação estão determinados a salvar a casa de família. Resolvem então assaltar as sucursais do banco que os ameaça com a penhora. Tudo acontece de modo relativamente pacífico, até se cruzarem com Marcus Hamilton, um ranger do Texas conhecido pela inteligência e pelas capacidades de observação. Nomeado para quatro Óscares, o western de David Mackenzie conta no elenco com Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, Dale Dickey e Gil Birmingham.

DOCUMENTÁRIO

Funeral de Estado

TVCine Edition, 22h

Março de 1953. Depois de 30 anos a governar a União Soviética sob um regime ditatorial, Joseph Estaline morreu. Nos dias imediatamente a seguir, os membros do comité do Partido Comunista, outrora fiéis seguidores do ditador, revelam a sua sede de poder. Nas ruas, durante as cerimónias fúnebres, centenas de milhares de pessoas surgem devastadas pela partida do ditador. Exibido no Festival de Cinema de Veneza, Funeral do Estado é assinado pelo aclamado realizador bielorusso Sergei Loznitsa e mostra imagens inquietantes de um povo que, apesar de ter vivido décadas de submissão e terror, se deixou enganar pelo culto à personalidade de Estaline, promovido pela máquina política soviética. Este documentário abre a sessão dupla Revolução Russa, que se completa, às 00h10, com Caros Camaradas!, um drama baseado em factos reais, com realização, produção e argumento do veterano Andrei Konchalovsky, que ganhou o Prémio do Júri em Veneza. Passado na União Soviética, em 1962, segue uma mulher que é membro do Partido Comunista e acredita cegamente que trabalha em prol de uma sociedade justa e igualitária. Tudo muda quando, durante uma greve, testemunha a execução de um grupo de operários, por ordem do Governo.

SÉRIES

Chicago Med

Fox Life, 21h35

A série criada por Dick Wolf e Matt Olmstead regressa para a sexta temporada, com o corpo médico do Gaffney Chicago Medical Center em plena adaptação ao “novo normal” trazido pela pandemia. Enquanto uns são colocados na linha da frente do combate contra o “inimigo invisível”, outros contraem o vírus ou são forçados a ficar de quarentena.

Fear the Walking Dead

AMC, 22h13

Estreia da sétima temporada da série-prequela de The Walking Dead, a saga zombie-gore-pós-apocalíptica radicada na novela gráfica homónima de Robert Kirkman. A nova ronda de episódios começa numa paisagem devastada pelo desastre nuclear que contaminou o ar e deixou poucos locais habitáveis aos sobreviventes.