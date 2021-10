Morreu James Michael Tyler, o Gunther de Friends

O actor norte-americano tinha sido diagnosticado com cancro da próstata em 2018. Morreu com 59 anos.

O actor norte-americano James Michael Tyler morreu este domingo, aos 59 anos. Ficou conhecido pelo seu papel enquanto Gunther na série de comédia Friends, em que fazia de funcionário de balcão no Central Perk, o café em que os seis protagonistas se costumavam encontrar. A notícia foi dada pelo seu agente, que disse que o actor morreu na sua residência, em Los Angeles.

O agente Toni Benson disse que a causa da morte era um cancro da próstata, diagnosticado em Setembro de 2018. O diagnóstico fez com que o actor partilhasse a sua história para incentivar outras pessoas a fazerem o rastreio deste cancro a partir dos 40 anos, escreve o jornal The New York Times.

“O mundo conhecia-o como Gunther (o sétimo “amigo” [Friend]) da série de sucesso Friends, mas as pessoas mais próximas conheciam-no como actor, músico, defensor da sensibilização para o cancro e como um marido carinhoso”, escreveu o seu agente.

Foto DR

Acaso

A série Friends começou em 1994 no canal generalista norte-americano NBC e o seu último episódio foi para o ar em 2004. Foi um sucesso entre várias gerações, conseguindo entre 25 a 30 milhões de espectadores a cada semana, quando era transmitido pela primeira vez. O sucesso da sitcom estendeu-se ao estrangeiro e faz com que continue a ser uma das séries mais valiosas nos serviços de streaming.

Ainda que James Michael Tyler não fosse um dos seis protagonistas, era presença assídua e apareceu em mais de 150 episódios, segundo o site especializado em informação sobre cinema e programas de televisão IMDb (Internet Movie Database).

Segundo o New York Times, a carreira de James Michael Tyler na série foi um mero acaso: Tyler trabalhava mesmo como barista num café e perguntaram-lhe se estaria interessado em ser um figurante na série — precisamente a servir cafés. Só na segunda temporada, após 33 episódios, é que teve direito à primeira fala.

“Quando ele começou como figurante em Friends, o seu espírito único cativou-nos e soubemos que tínhamos de o tornar uma personagem”, disseram os criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, num comunicado conjunto emitido no domingo. Referindo-se ao “fraquinho” que Gunther sentia pela personagem Rachel (interpretada por Jennifer Aniston), os criadores dizem que o actor tornou “o amor não correspondido de Gunther em algo com que as pessoas se identificam”.

O actor tinha estado presente no episódio especial que reuniu o elenco da série em 2021, através da plataforma de videochamadas Zoom. “Foram os dez anos mais memoráveis da minha vida, sinceramente”, disse, citado pela BBC. Depois de Friends, o actor participou também nas séries Scrubs e Modern Music.

As actrizes Jennifer Aniston, Courteney Cox (Monica) e Lisa Kudrow (Phoebe) também partilharam mensagens de condolências nas redes sociais, assim como o actor Matt LeBlanc (Joey). “Friends não teria sido o mesmo sem ti. Obrigada pelas gargalhadas que trouxeste para a série e para as nossas vidas. Teremos tantas saudades tuas”, escreveu Aniston. “O tamanho da gratidão que trazias e mostravas todos os dias no estúdio é o mesmo tamanho da gratidão que tenho por te ter conhecido”, escreveu Courteney Cox.