Gossip Girl voltou, com o mesmo excesso de sempre

Calma, Larry! T5, HBO Portugal, segunda-feira

Uma nova temporada de Calma, Larry, a série cómica semi-improvisada em que Larry David, co-criador de Seinfeld, expõe as suas irritações com as pequenas coisas do dia-a-dia de uma forma que é tão específica e única para ele que se torna universal, acontece quando Larry David quer. E, este ano, Larry David quis. Esta 11ª época da série terá como convidados Seth Rogen, Jon Hamm, Tracey Ullman, Lucy Liu, Patton Oswalt, Bill Hader ou Woody Harrelson.

Insecure T5, HBO Portugal, segunda-feira

Chega à derradeira temporada a série co-criada por Issa Rae e Larry Wilmore sobre as atribulações de uma mulher negra na Los Angeles contemporânea filmada de uma forma estonteante, ao som de uma banda sonora muito bem curada. No início desta nova época, Issa e as amigas vão à reunião de dez anos da universidade em que andaram.

Colin Kaepernick a Preto e Branco, Netflix, sexta-feira

O próprio Colin Kaepernick, o quarterback da NFL que se ajoelhou contra a discriminção racial durante o hino nacional em 2016, e a realizadora Ava DuVernay são os criadores desta série sobre os anos de adolescência do desportista. É narrada por ele, com Jaden Michael a fazer de Kaepernick em miúdo.

Os Muitos Santos de Newark, Videoclube NOS, sexta-feira

David Chase, o criador de Os Sopranos, sempre quis fazer filmes. Só que foi sempre trabalhando em boas séries de televisão, um meio que não era o seu preferencial, e em 1999 foi responsável por uma verdadeira revolução com a série que lhe deu fama. Este ano, é o co-argumentista desta prequela de Os Sopranos, focada em Dickie Moltisanti (Alessandor Nivola), o pai do Christopher da série original. Realizado por Alan Taylor, desenrola-se em Newark, Nova Jérsia, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, com os tumultos raciais de 1967 como pano de fundo.