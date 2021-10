EUA esperam ter vacina disponível em Novembro para crianças entre os 5 e os 11 anos

As vacinas para crianças entre os 5 e 11 anos de idade estarão provavelmente disponíveis nos EUA na primeira quinzena de Novembro, disse no domingo o especialista norte-americano em doenças infecciosas, Anthony Fauci, prevendo um calendário com muitas crianças a serem totalmente vacinadas antes do final do ano.

“Se tudo correr bem, e obtivermos a aprovação regulamentar e a recomendação do CDC [Centros de Controlo e Prevenção de Doenças], é completamente possível, se não muito provável, que as vacinas estejam disponíveis para as crianças dos 5 aos 11 anos na primeira ou segunda semana de Novembro”, disse Anthony Fauci numa entrevista com a ABC “s This Week.

Os funcionários da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA estão a rever o pedido da Pfizer/BioNTech para a autorização desta vacina de duas doses para porteger as crianças mais novas contra a covid-19, sendo que a reunião do painel de conselheiros externos da FDA está agendada para o dia 26 de Outubro. A FDA segue normalmente os conselhos do seu painel, mas não é obrigada a fazê-lo.

Os conselheiros dos CDC dos EUA vão também ponderar as recomendações para a vacina numa reunião que se realiza a 2 e 3 de Novembro, e que vai ajudar a tomar a decisão final.

Rochelle Walensky, directora do CDC, afirmou no Fox News Sunday, que a agência quer agir rapidamente. “Depois de os peritos (da FDA) serem capazes de rever toda a ciência e conduzir a acção regulamentar, o CDC reunir-se-á, e se tudo isso correr bem... agiremos rapidamente”, disse, acrescentando: “Sabemos que muitos pais estão interessados em vacinar os seus filhos entre 5 e 11 e tencionamos agir o mais rapidamente possível”.

Uma vez autorizada, aproximadamente mais 28 milhões de crianças nos Estados Unidos seriam elegíveis para receber aquela que seria a primeira vacina covid-19 dos EUA para crianças mais novas. A vacina Pfizer/BioNTech já está disponível para os jovens que têm entre os 12 e os 17 anos de idade, e as empresas também já estão a avaliar esta imunização para as crianças com menos de 5 anos.

Enquanto as crianças têm uma taxa de mortalidade mais baixa por covid-19, muitas enfrentam doenças e sintomas a longo prazo que ainda estão a ser estudados. É possível que muitos adultos que têm hesitado ou se opõem à vacina covid-19, e mesmo alguns que não se opuseram à vacina por si próprios, resistam a dar a vacina aos seus filhos.

Questionada se as escolas deveriam impor uma vacina para as crianças, Rochelle Walensky disse: “Neste momento estamos na fase da autorização. Estamos a discutir a autorização. Penso que precisamos de vacinar as crianças através desta autorização e chegar à sua aprovação antes de podermos fazer um juízo sobre esse assunto”.