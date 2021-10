Nunca tantos estudantes tinham pedido bolsa no ensino superior nesta fase do ano

São já quase 98 mil candidatos. Quebra de rendimentos das famílias ajuda a explicar maior procura por apoios do Estado. Menos de um terço dos processos com decisão.

Perto de 98 mil alunos pediram até ao momento uma bolsa de acção social para estudar no ensino superior. O número de candidatos é o mais elevado de sempre nesta fase do ano lectivo, reforçando uma tendência que já vinha do ano passado. As associações estudantes acreditam que os efeitos da quebra de rendimentos de muitas famílias devido à pandemia podem ser um dos motivos que ajudam a explicar este aumento.