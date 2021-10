Sismo ligeiro sentido em São Miguel

Um sismo de magnitude 3.7 na escala de Richter, e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 km a noroeste dos Mosteiros, em São Miguel, foi sentido este domingo, pelas 12h26 locais, naquela ilha açoriana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo não causou danos pessoais ou materiais, tendo no entanto sido sentido pela população com uma intensidade III na escala de Mercalli modificada, sobretudo na região de Pilar da Bretanha.