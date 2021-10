Tensão aumenta entre Governo e BE no Orçamento e Marcelo dá uma ajuda a Costa

O Governo endureceu as críticas ao BE, mas não quis fechar todas as portas nas negociações para garantir a viabilização do Orçamento do Estado para 2022. No dia em que Catarina Martins anunciou que o partido prepara o voto contra, e quando os restantes partidos à esquerda ainda não revelaram o que farão, o Governo jogou alto: defendeu que estes partidos à esquerda do PS “já viabilizaram orçamentos que não tinham nem de perto nem de longe os avanços que este tem” e que as aproximações que fez agora em matérias de fora do Orçamento correm o risco de não ter o apoio da esquerda quando chegarem ao Parlamento. Já no final da tarde, o executivo contou com a ajuda de Marcelo que elogiou o “esforço” que o Governo tem feito para mudar a proposta.