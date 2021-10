Marcelo destaca “esforço” do Governo para alterar Orçamento

Presidente da República desta esforço de negociação e as cedências do Governo.

“Continuo a acreditar que o Orçamento vai passar”, declarou este domingo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justificando o seu optimismo, destacando o esforço que o Governo tem feito para mudar a proposta de Orçamento entregue dia 11 de Outubro na Assembleia e que vai na quarta-feira a votos, ainda sem garantia de aprovação.

“Vejo com apreço o esforço que está a ser feito até ao último minuto”, disse. E explicou. “E mais, daquilo que se sabe eu vejo com apreço o esfoço para alterar bastante a proposta inicial do Orçamento, é o ano destes seis em que há mais alterações, profundas algumas, mas há um esforço para se chegar a bom porto, ervitar a dissolução da Assembleia da República e eleições”, garantiu.

Pelo terceiro dia consecutivo, depois de declarações em Londres, Torres Vedras, neste domingo Marcelo falou das negociações orçamentais à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no encerramento das jornadas de memória e esperança. E, mais uma vez, reiterou diferenças.

“Uma coisa é o Governo não se demitir [se o Orçamento for chumbado], outra coisa é a dissolução do Parlamento”, respondeu sobre a disponibilidade do primeiro-ministro, António Costa, continuar em funções, ainda que sem a aprovação das contas públicas. “Se for dissolvido o Parlamento sabem qual e a minha posição”, comentou aos jornalistas. “Se o Governo se demitisse só agravaria a situação crítica”, salientou.

“Penso que não vai ser esse o cenário, o cenário vai ser o do bom senso. Se todos pensam que é mau as eleições e a dissolução, tudo se fará para evitar isso”, concluiu.