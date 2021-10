Governo defende que já houve avanços, mas mantém disponibilidade para negociar Orçamento até ao fim

BE insistiu no voto contra o Orçamento, mas manteve a porta aberta para negociar até à votação, marcada para quarta-feira. Governo respondeu com conferência de imprensa para falar sobre OE.

O Governo lamentou este domingo que o BE tenha decidido votar contra o Orçamento do Estado para 2022, caso o Governo não negoceie até quarta-feira novas soluções que justifiquem uma mudança de posição, e disse não se rever na análise feita pelo Bloco que diz que nada do que foi proposto foi aceite. “Procuramos dar avanços”, disse Duarte Cordeiro, o secretário de Estado dos Asuntos Parlamentares, acrescentando, porém, que o executivo mantém a disponilidade para negociar.

"O Governo lamenta a decisão da mesa do BE”, disse Duarte Cordeiro, acrescentando que o executivo “aproveita para sinalizar que não se revê na descrição feita pela líder do BE” que considerou que a proposta do Orçamento não é ambiciosa e que durante o processo negocial o Governo não aceitou as propostas do Bloco.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares disse ter ouvido a líder do Bloco falar em salários, pensões e SNS e atirou , lembrando a proposta do Governo de aumento do salário mínimo nacional, de aumento extra das pensões até cerca de 100o euros e o reforço de 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde.

António Costa esteve reunido no sábado com a líder do BE, Catarina Martins, e com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, no âmbito das negociações do OE2022. O BE decidiu este domingo que se nada mudar, votará contra o OE na próxima quarta-feira. A posição do PCP depois da reunião com o Governo não é conhecida, mas para segunda-feira está prevista uma conferência de imprensa de Jerónimo de Sousa para comunicar as conclusões da reunião do Comité Central marcada para este domingo.