Catarina Martins: “Se nada for feito, o BE votará contra a proposta do Orçamento do Estado”

A líder do BE, Catarina Martins, anunciou este domingo que o partido votará contra o Orçamento do Estado (OE) para 2022 se o Governo nada mudar no documento, mas deixou a porta aberta a uma negociação até quarta-feira, o dia da votação do OE. "Se nada for feito, o BE votará contra a proposta do Orçamento do Estado”, disse a líder bloquista.

“Se até à próxima quarta-feira o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente - pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha - e votará contra o Orçamento do Estado para 2022”, disse Catarina Martins.

“Não temos muito tempo, mas ainda há tempo. A chave de um Orçamento que responda ao país, e de uma maioria parlamentar que aprove o Orçamento, está, como sempre tem estado, na disponibilidade do governo e do Partido Socialista para um caminho negocial à esquerda”, acrescentou.

No sábado, fonte oficial do BE indicou que na reunião daquela manhã, “o Governo não realizou qualquer nova aproximação às nove propostas do Bloco de Esquerda”. E adiantou que “a manter-se este quadro, a Comissão Política proporá à Mesa Nacional a orientação de voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022”. No entanto, “o Bloco de Esquerda comunicou ao Governo que, até à votação na generalidade, estará aberto à negociação”.

O OE é votado na generalidade esta quarta-feira no Parlamento.