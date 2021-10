Há quem passe o dia inteiro a trabalhar e procrastine na hora de ir dormir

A expressão “revenge bedtime procrastination” antecede a pandemia, mas o teletrabalho deu-lhe um peso mais robusto. As pessoas que mais resistem ao sono são as que menos tempo para o lazer conseguem arranjar durante o dia. Divertem-se (ou tentam divertir-se) durante a madrugada — apesar de saberem do mal que estão a fazer à saúde.