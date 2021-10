Corpo incompleto, amor por inteiro. Um refugiado sírio e o filho na melhor fotografia de 2021

A fotografia Hardship of Life (“Dificuldades da Vida”), do turco Mehmet Aslan, venceu a última edição do concurso Siena International Photo Awards (SIPA), ao qual foram submetidas dezenas de milhares de fotografias provenientes de 163 países. A imagem vencedora foi tirada em Reyhanli, na província turca de Hatay, na fronteira com a Síria, e retrata um pai, que perdeu uma perna, a segurar o filho que nasceu sem membros inferiores nem superiores devido a uma doença causada por medicação que a sua mãe teve de tomar depois de ter sido envenenada durante a guerra na Síria.

O fotojornalista sul-africano Brent Stirton, que vive nos Estados Unidos e é correspondente da Getty Images, foi considerado pelo SIPA o melhor fotógrafo de 2021 pelos trabalhos que realizou sobre o resgate de chimpanzés no Congo.

Entre as imagens distinguidas pelo concurso, está Childhood (“Infância”), da autoria da indiana Lopamudra Talukdar, que venceu na categoria Fotografia de Rua. A imagem retrata crianças em Havana, Cuba, a brincarem nos pátios das suas casas, contrastando com o quotidiano de muitos jovens em todo o mundo absorvido pelas redes sociais e pela Internet.

O primeiro lugar na categoria Viagens foi para o russo Sergey Savvi, com This is My Jungle! (“Esta é a Minha Selva”), uma fotografia tirada no Yala National Park, no Sri Lanka, que mostra um elefante a atacar um jeep com passageiros — uma alusão ao facto de que devemos respeitar a natureza e evitar riscos desnecessários.

A fotografia Zor, da italiana Selene Magnolia, venceu a categoria Pessoas, tendo sido tirada na cidade de Plovdiv, na Bulgária, onde uma jovem noiva se preparava para o seu casamento numa rua movimentada daquele bairro.

A fotógrafa taiwanesa Shirley Wung venceu na categoria Natureza com Green Light Forest (“Floresta das Luzes Verdes”), tirada em Wufeng, Taiwan, no meio de uma floresta iluminada por uma infinidade de pirilampos, lembrando um cenário de conto de fadas.

A categoria Vida Selvagem foi vencida pelo americano Ronan Donovan, com a fotografia Food for Weeks (“Comida para Semanas”), que mostra uma matilha de lobos a alimentarem-se da carcaça de um boi-almiscarado.

Em Arquitectura, o italiano Gustav Willeit ganhou o prémio com Lona/Biala, uma fotografia tirada em Londres — que faz parte do projecto de arquitectura urbana Biala — e que retrata uma parte da fachada de um edifício.

A fotografia tirada em Calcutá, na Índia, por Anupam Roy Chowdhury, intitulada Street Fighting (“Luta de Rua”), venceu a categoria Desporto ao representar dois desportistas a lutarem numa arena criada no mercado de Rajakatra durante o Diwali, um dos festivais mais importantes da Índia.

A primeira distinção na categoria Fotojornalismo foi para o sueco Marcus Westberg, com Captive (“Aprisionado”), um retrato de um panda gigante sentado sozinho numa jaula em Shaanxi, China, que representa a ironia das nossas intenções e da realidade: um animal selvagem mantido em cativeiro em nome da conservação das espécies e do repovoamento dos habitats selvagens.

A edição de 2021 do SIPA incluiu também a categoria Covid-19, vencida pelo espanhol Brais Lorenzo Couto, com a fotografia Birthday (“Aniversário”), tirada num lar de idosos em Ourense, na Galiza, no dia do 98.º aniversário de Elena Pérez, duas semanas depois de ter recuperado da doença.