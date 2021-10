Alec, André, as Marias e outros nomes

A semana terminou com um acidente fatal nas filmagens de um western, no Novo México, EUA. Uma arma carregada — e não uma cenográfica, como é costume em Hollywood (e não só) — terá sido dada ao actor e co-produtor Alec Baldwin, que atingiu mortalmente a directora de fotografia, Halyna Hutchins, no peito; e feriu o realizador, Joel Souza, num ombro. O actor, que tem colaborado com a polícia local, reagiu na rede social Twitter, lamentando o sucedido. “Não há palavras para expressar o meu choque e a minha tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida a Halyna Hutchins, mulher, mãe e colega de trabalho profundamente admirada”, escreveu.

Halyna Hutchins (na fotografia em baixo) nasceu na Ucrânia, em 1979, tendo crescido numa base militar soviética no Círculo Árctico, “rodeada de renas e submarinos nucleares”, como se lê no seu site. Estudou jornalismo e integrou algumas redacções, mas acabaria por se apaixonar pelo cinema, tendo aprofundado os seus conhecimentos no American Film Institute, em Los Angeles. Em 2019, a conceituada revista American Cinematographer nomeou-a como uma das estrelas em ascensão.

Na quarta-feira, o comediante, guionista e agente Tiago André Alves morreu, aos 32 anos, com um cancro nasofaringe que foi detectado em 2017, estava então na Irlanda do Norte. Quando soube do diagnóstico que, inicialmente, lhe dava dois anos de vida, o jovem pensou imediatamente num roast, um espectáculo de stand-up em que um indivíduo é alvo de piadas, insultos, mas também de elogios por parte de outros colegas.

Foi o que aconteceu, um ano depois, no Cinema São Jorge, em Lisboa. “Lembro-me de ter sido diagnosticado, de estar em choque pelo médico me ter dito que tinha dois anos de vida (...). Durante o almoço, achei que o roast era uma ideia óptima, até porque o formato sempre foi algo que achei super interessante, por ser um híbrido — é um misto de homenagem e ofensa. Adoro essa dualidade, esse binómio ofensa-homenagem”, revela no podcast Humor À Primeira Vista, do semanário Expresso, em Junho de 2019. A ideia do espectáculo divertia-o, mas seria também uma oportunidade de doar dinheiro ao Instituto Português de Oncologia e “deixar uma marca no meio”. Mais, acrescenta: “E provar que há 850 pessoas — a lotação da sala do Cinema São Jorge — que estão completamente à vontade para se rir daquilo que por vezes pode ser considerado um tema mais sério e intocável [o cancro].”

Nem sempre é fácil aceitar e enfrentar a doença com determinação de lhe sobreviver. Na Conversa Ímpar desta semana falámos sobre o cancro da mama — este é o Outubro Rosa, o mês em que se alerta para a necessidade de prevenção desta doença. A locutora da RFM, Joana Cruz, deu o seu testemunho da doença. Rui Bastos, cirurgião plástico, especialista em reconstrução mamária, defendeu que esta deve ser feita, sempre que possível, logo após a remoção, independentemente do estádio da doença, para dar qualidade de vida ao doente e lembra que esta não é uma intervenção estética. “A pessoa que faz reconstrução mamária não quer ir para a praia para que olhem para ela, mas sim para passar despercebida”, disse. E a psicóloga Rita Tavares, que acompanha doentes oncológicos no Hospital de Vila Nova de Gaia, apelou a que estes doentes tenham uma rede sólida de apoio, para os ajudar a ultrapassar a doença. Vale a pena ouvi-los (e vê-los, já que a Conversa Ímpar faz parte do projecto PÚBLICO Ao Vivo onde existem vários programas, entrevistas, conferências e workshops).

Por falar em rede sólida de apoio, Suleika Jaouad (na fotografia em baixo) tinha 22 anos quando lhe foi diagnosticada uma leucemia, a jovem norte-americana conta no livro Entre Dois Reinos os quatro anos de doença, a sua recuperação e a road trip que fez pelos EUA, ao encontro de algumas das milhares de pessoas com quem se correspondeu durante o tratamento e recuperação. Suleika Jauoad é autora de uma TED Talk, que já foi vista por cerca de cinco milhões de pessoas, com o título “O que a quase morte me ensinou sobre a vida”, é jornalista, autora, activista e apoia causas sociais, fundou a associação Isolation Journals, que ajuda pessoas que vivem isoladas a converterem o seu isolamento em arte.

A francesa Marie Cohuet, 26 anos, foi noticia no início do mês quando invadiu o desfile da Louis Vuitton para alertar para as alterações climáticas e como a indústria da moda, a segunda mais poluidora, contribui para destruir o planeta. A Reuters foi conhecer melhor a jovem ambientalista que esteve escondida mais de duas horas numa casa de banho do Louvre, em Paris, conseguiu ludibriar a segurança e desfraldar o enorme pano com a frase “Consumo em excesso é igual a extinção”. O que a motivou a quebrar as regras? “Às vezes, um acto de desobediência civil é necessário, às vezes precisamos de desafiar aqueles que estão a prejudicar hoje o planeta, aqueles que estão a pisar os direitos humanos e sociais”, justifica. Aproxima-se o encontro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP26, que começa no final do mês em Glasgow, Escócia.

A espanhola María Hesse, 39 anos, é ilustradora e autora de três biografias sobre Frida Kahlo, David Bowie e Marilyn Monroe; e dois livros, um deles uma auto-biografia intitulada O Prazer (o outro ainda não foi publicado em Portugal e em Espanha chama-se Malas Mujeres). A minha entrevista à autora esteve marcada para antes de a pandemia ter começado, altura em que estaria em Lisboa. Acabou por vir este mês, quase dois anos depois. María Hesse partiu da sua auto-descoberta do prazer sexual para reflectir sobre como continuamos a olhar com pudor para o nosso corpo — desconhecendo-o, para a nossa sexualidade, para o nosso prazer. Sobretudo as mulheres porque continuam a ser educadas para o amor romântico, para esperar pelo príncipe encantado. Uma mulher mais resolvida é mal vista, constata.

No seu livro, María Hesse (na fotografia em baixo) defende que a literatura deve olhar para a sexualidade como um tema tão profundo como a vida e a morte. “É uma parte da nossa vida e não devia ser tabu. Como podemos comunicar, se não lemos, se não falamos? Quantas mulheres de gerações anteriores à minha e mesmo na minha não comunicam com o seu parceiro? Não dizem o que lhes apetece [em termos sexuais], quando lhes apetece... Muitas vezes, a sexualidade converte-se em mais uma tarefa na lista da semana. É preciso falar sobre como ter uma relação saudável.”

Também Ana e Isabel Stilwell dedicam uma das suas Birras de Mãe à questão das tarefas domésticas que envolvem o casal, deixando-o refém das rotinas, acabando por se desencontrar. Ana Stilwell acredita que as mulheres poderão sofrer mais com essa situação do que os homens. “No íntimo parece-me que rezamos para que seja ele a salvar-nos daquele estado de piloto-automático, a encontrar uma forma de derreter o gelo funcional em que nos congelámos... Mas provavelmente os homens sonham com a mesma coisa”, escreve. A mãe, Isabel Stilwell, lembra o pediatra francês Aldo Naouri (que entrevistei em 2009), que defende que “a família deve funcionar como um triângulo invertido, em que lá em cima estão os pais e a relação dos pais, e cá em baixo o filho, e que é a relação lá de cima que é a prioritária”.

Por fim, lembrar que a newsletter do Ímpar faz parte de um conjunto de quatro que estarão disponíveis apenas para utilizadores registados — as outras são O PÚBLICO Hoje (a nossa newsletter mais popular), a de tecnologia 4.0 e a dedicada à cultura Ípsilon. Para se registar, basta ir à nossa página de newsletters e subscrevê-las gratuitamente.

Boa semana!

Os artigos mais lidos da semana

1. Alec Baldwin atingiu mortalmente directora de fotografia com uma arma cenográfica

2. Morreu o comediante Tiago André Alves. Tinha 32 anos

3. “Consumir pão ao pequeno-almoço deve ser um hábito a recuperar”

4. O “cérebro de mãe” existe mesmo?

5. María Hesse: “Quando somos donas do nosso prazer e este só depende de nós, isso torna-nos poderosas”

6. As ‘paisagens terapêuticas’ podem contribuir para o nosso bem-estar

7. Há dois livros portugueses para crianças entre os melhores de 2021

8. Príncipe William defende que as “mentes brilhantes” deviam focar-se em salvar o planeta e não em viajar para o espaço

9. Alec Baldwin recebeu uma arma carregada, mas disseram-lhe que era segura

10. Alec Baldwin expressa “choque e tristeza” pela morte de Halyna Hutchins