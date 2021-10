Covid: Inglaterra prepara “Plano B” mas continua a dizer que não é necessário

Responsáveis de saúde dizem que já há cirurgias adiadas e cuidados a não serem prestados por causa do grande número de pessoas internadas com covid e teme-se um Inverno especialmente problemático

Quando aumenta o coro de vozes a pedir a aplicação do chamado “Plano B” para a contenção da covid-19 em Inglaterra, com responsáveis de saúde a traçarem um quadro sombrio de uma situação que é já problemática, e temendo ainda o que poderá acontecer com a continuação da subida das transmissões e a chegada do Inverno, o semanário The Observer dizia que o Governo de Boris Johnson está a contactar autoridades locais para avaliar o seu apoio à aplicação imediata deste plano – “o sinal mais claro que o Governo está a considerar medidas adicionais”, diz o jornal.