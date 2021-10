Diário da Lisboa Boémia, ou quando a cidade vivia “mais de noite do que de dia”

A noite de 6 de Janeiro de 1927 foi agitada no Teatro da Trindade. A estreia da peça A Garçonne, baseada no romance homónimo de Victor Margueritte, foi recebida com “pateada, aplausos e zaragata” depois de muita tinta correr nos jornais. Dias antes, o Diário de Lisboa dava conta de “uma justificada ansiedade do público” e o Novidades posicionava-se contra a representação: “A sua obscenidade vai até à crápula. A sua imoralidade exalta o vício que julga compatível com a virtude e apresenta, sob cores lisonjeiras, a mais depravada animalidade.”