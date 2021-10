Desabafos sobre a vida no Vale do Ave são guião de espectáculo musical

Da reflexão sobre os conceitos casa, pão e trabalho na região do Vale do Ave nasce o novo espectáculo do grupo comunitário Outra Voz. Colaboram neste novo desafio com o realizador Pedro Bastos.

Pode até ser fim-de-semana, mas os portões da escola secundária Francisco Holanda, em Guimarães, estão escancarados para receber o segundo ensaio geral do espectáculo “Os que Nele habitam”, que estreia dia 31 de Outubro no Centro Cultural Vila Flor, na mesma cidade. Os protagonistas, na sua maioria já com cabelos grisalhos, invadiram o polivalente do estabelecimento de ensino para afinarem as vozes e acertarem os passos. A energia relembra a dos jovens que costumam frequentar estes corredores durante a semana.