A homenagem à “paixão” e à “visão” de Halyna Hutchins, morta acidentalmente por Alec Baldwin

“Inspirou-nos a todos com a sua paixão e visão e o seu legado é demasiado significativo para ser resumido em palavras” — a frase é do marido de Halyna Hutchins, a directora de fotografia atingida mortalmente com uma arma cenográfica pelo actor Alec Baldwin. O talento e compaixão de Hutchins foram também recordados durante uma homenagem, no sábado, que juntou cerca de 200 pessoas em Albuquerque, no Novo México (EUA), onde a cineasta acabou por falecer.

A vigília contou com a presença de amigos, colegas de trabalho e admiradores do trabalho da cineasta, entre os quais Lane Luper, membro da equipa de filmagens do filme Rust — que estava a ser gravado no Novo México quando Halyna Hutchins foi atingida fatalmente. “A fotografia dela era linda e, todos os dias, todos da equipa de filmagens ficavam orgulhosos de estar lá para ajudá-la, porque estávamos orgulhosos do que estávamos a criar — do que ela estava a criar”, disse Luper à multidão.

Decoradores de cenários, figurinistas e os actores Jon Hamm e John Slattery, que participaram na série Mad Men, também se juntaram à vigília.

A homenagem prestada pelo marido de Halyna Hutchins chegou na forma de um comunicado, lido por um porta-voz, no qual Matthew Hutchins pediu a todos os presentes que reservassem um tempo para recordar a cineasta. “Todos nós trabalharemos juntos para honrar a sua memória e emular a sua determinação e criatividade.”

Apesar de os organizadores da vigília salientarem que aquele seria um momento para homenagear a memória de Hutchins, alguns participantes seguraram cartazes onde apelavam à segurança durante as gravações dos filmes.