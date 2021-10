Portugal na cauda da Europa na poupança energética com intervenções nos edifícios

Enquanto se aguarda que os 300 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o Governo destinou à eficiência energética no sector residencial cheguem ao terreno e se traduzam em redução de emissões, poupanças de energia e maior rendimento disponível para as famílias no final do mês, é possível constatar que, durante anos, esta foi uma área em que Portugal pouco ou nada avançou.