Vitória de mão cheia para o Liverpool em Old Trafford

“Reds” goleiam Manchester United por 0-5, com três da Salah e um de Diogo Jota. Cristiano Ronaldo ainda marcou, mas não contou. Pogba foi expulso e deixou “red devils” a jogar com 10 na última meia-hora.

Ambos têm as respectivas rivalidades nas suas cidades, mas não é segredo para ninguém que Manchester United e Liverpool, os dois clubes com mais títulos do futebol inglês, consideram-se como os maiores rivais um do outro. E por isso, provavelmente não haverá maior vitória esta época para os “reds” do que a que conseguiram neste domingo em Old Trafford, uma goleada por 0-5 em que tudo correu bem aos homens de Jurgen Klopp e que talvez seja o fim da linha para Solskjaer como treinador dos “red devils”.

O primeiro sinal de perigo até veio do United. Se Bruno Fernandes tivesse marcado logo aos 3’, num lance em que tinha a baliza à sua mercê, talvez a história do jogo tivesse sido diferente, mas não marcou e, aos 5’, já Keita tinha marcado o primeiro do Liverpool, após passe de Mo Salah, e aos 13’, era Diogo Jota a marcar de carrinho após cruzamento de Trent Alexander-Arnold.

Era um início arrasador do Liverpool a colocar a descoberto as deficiências de uma equipa que não sabe defender como um todo - nem é apenas uma questão de qualidade do quarteto mais recuado, bem mais baixa quando não tem Varane, o que era o caso. Nada disso era problema do Liverpool, que continuou a pressionar a ferida e a marcar mais um antes do intervalo, o primeiro do jogo para Salah aos 38’, com Keita a retribuir a assistência do egípcio no primeiro golo.

Ainda antes do intervalo, ao quinto minuto do tempo de compensação, Salah fez o seu segundo do jogo, a passe de Jota, e, de imediato, muitos adeptos do United levantaram-se e abanadonaram Old Trafford. Muitos mais seguiram o mesmo caminho após o 0-5 aos 50’, com Salah a completar o seu “hat trick” a passe de Jordan Henderson.

As imagens da transmissão televisiva focaram imediatamente dois homens que transmitiam dois estados de espírito completamente diferentes. Alex Ferguson só abanava a cabeça com o que estava a ver, enquanto Kenny Dalglish era só sorrisos.

Dois minutos após o terceiro golo de Salah, Cristiano Ronaldo, numa jogada típica dele, ainda conseguiu meter a bola na baliza de Alisson, mas o avançado português estava ligeiramente fora-de-jogo quando recebeu a bola. Nem o avançado português conseguia resgatar o United deste pesadelo que ainda iria durar mais 40 minutos.

E nem com 11 jogadores o United conseguiu completar o jogo. Quinze minutos depois de ter entrado, Paul Pogba foi expulso por uma falta muito violenta sobre Keita - que abandonou o relvado de maca. O Liverpool parece ter tido pena do seu rival destruído e não carregou muito mais. Klopp já tinha “despedido” Mourinho do United, é provável que tenha feito o mesmo a Solskjaer. Mas, se o técnico norueguês sobreviver a uma goleada sofrida em casa às mãos do maior rival, sobrevive a tudo.