Redenção para Hideki Matsuyama no Zozo Championship

Japonês venceu prova do PGA Tour no seu país natal dois meses depois de ter falhado medalha olímpica

Os Jogos Olímpicos foram uma frustração para a grande a estrela do golfe japonês Hideki Matsuyama: o campeão do Masters não conseguiu conquistar qualquer medalha na prova masculina da modalidade, embora tenha estado perto – entrou num play-off de sete jogadores pela de bronze, num desempate ganho pelo eslovaco de origem sul-africana Rory Sabbatini.

Hoje, quase dois meses depois, veio a redenção, vencendo pela primeira vez no PGA Tour no seu país natal, por ocasião do Zozo Championship, no Narashino Country Club, em Chiba, 40 quilómetros a sudeste de Tóquio. Também é verdade que esta foi apenas a sua segunda tentativa, já que só em 2019 aquele circuito se estreou no Japão, na primeira edição do mesmo torneio, então ganho por Tiger Woods e com Matsuyama como vice-campeão. Em 2020, devido à pandemia covid-19, realizou-se no Sherwood Country Club, na Califórnia, com vitória de Patrick Cantlay, que este ano não esteve presente para defender o título.

Líder isolado desde o segundo dia, Matsuyama finalizou com um 65 (-5) que lhe deu o triunfo com cinco pancadas de vantagem sobre os norte-americanos Brendan Steele (66) e Cameron Tringale (69). Durante esta última volta, cometeu a proeza de fazer dois eagles (nos buracos 6 e 18), além de três birdies (11, 13 e 15), contra dois bogeys (8 e 17).

Num campo de par 70, o nipónico totalizou 265 (-15), contra as 270 (-10) dos seus mais próximos oponentes. Ainda mais longe, com 274 (-6), ficou o trio que partilhou o quarto lugar, composto pelo inglês Matt Wallace (70), o canadiano Mackenzie Hughes (67) e o colombiano Sebastian Muñoz (70).

Foi a sétima vitória de Matsuyama no PGA Tour e a primeira desde o Masters em Augusta National, em Abril, quando se tornou o primeiro asiático a vencer aquele que é o único major que se joga sempre no mesmo palco. O melhor que conseguira desde então tinha sido o segundo lugar empatado com Sam Burns no WGC-FedEx St. Jude Invitational, em Agosto, após um play-off ganho pelo mexicano Abraham Ancer.

A vitória em Chiba valeu-lhe um prémio de 1,791,000 dólares, de um prize-money de $9,950,000. Com os 500 pontos arrecadados para a FedEx Cup, vai juntar-se ao sul-coreano Sungjae Im no segundo lugar desta tabela (liderada pelo norte-americano Sam Burns), vindo do 33.º lugar. Irá igualmente melhorar a sua actual 19.º posição no ranking mundial.

Tringale e Steele receberam $875.000 cada. Tringale era segundo para a jornada decisiva, tendo jogado ao lado de Matsuyama neste domingo. Três birdies não foram para ele suficientes e um bogey no 18 custou-lhe o vice-campeonato isolado. Foi a quarta vez que ficou nos segundos classificados em 314 torneios jogados no PGA Tour. Com 15,5 milhões de dólares de prémios monetários acumulados, é o jogador que mais facturou no circuito sem nunca ter vencido.

O norte-americano Xander Schauffele, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ficou nos 28.ºs, com 280 (par), ao passo que o medalhista de prata, C.T. Pan, de Taiwan, não foi além do 57.º posto, com 287 (+7).

Veja mais em www.golftattoo.com