Real Madrid saiu por cima no “clássico”

Durante quase uma década, o “clássico” do futebol espanhol entre Barcelona e Real Madrid foi também um duelo entre os dois melhores (e completamente diferentes) jogadores do mundo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Desde que Ronaldo saiu para outras paragens em 2018, o Real habituou-se a jogar sem ele, mas o Barcelona ainda está a processar a fuga do seu 10 há poucos meses para Paris. E sem Messi, a formação catalã não teve resposta para dar a volta ao Real, que triunfou neste domingo em Camp Nou por 1-2, em jogo a contar para a 10.ª jornada da liga espanhola.

São duas equipas em momentos diferentes. Olhando para o “onze” do Real Madrid estão lá alguns dos veteranos com muitos anos de camisola “blanca”, como Modric, Casemiro, Kroos e Benzema, a enquadrarem os novos talentos de Militão, Rodrygo ou Vinícius Jr, enquanto o Barça vai experimentando os miúdos da sua cantera a ver se algum deles se transforma em diamante. Jogadores com Gavi ou Ansu Fati (que é o novo dono da camisola 10) são jovens de grande talento, mas um tem 17 anos e o outro tem 18. É preciso dar-lhes tempo, mas um clube como o Barcelona não tem tempo para nada, a não ser para ganhar.

A Koeman é que vai faltando tempo para impor as suas ideias. Ele bem tenta, e o Barcelona tem momentos de bom futebol, mas também tem falhas inacreditáveis nos dois lados do campo. E assim é difícil ganhar. Neste “clássico”, até foi o Barcelona a entrar melhor e a criar a primeira grande oportunidade, um contra-ataque conduzido por Ansu Fati, que deixou a bola rendonda nos pés de Sergiño Dest, mas o jovem internacional norte-americano, com nada à sua frente a não ser a baliza, atirou por cima.

Quem não falhou foi David Alaba, reforço a “custo zero” do Real esta época, recrutado ao Bayern. A jogar a central neste Real Madrid, o canhoto austríaco ganhou um lance na sua área e avançou com a bola colada ao pé. Deixou-a para Vinícius, continuou a correr e, depois, recebeu mais à frente de Vinícius antes de arrancar um remate que não deu quaisquer hipóteses a Ter Stegen.

O Barcelona não deixou de tentar, mas faltava-lhe um certo argentino baixinho para comandar as tropas. E, já perto do final, o Real Madrid deu o golpe final, num contra-ataque concluído por Lucas Vásquez. Por esta altura, já o Camp Nou estava meio vazio e com pouca gente a ver o golo que amenizou a derrota catalão, o primeiro de Sergio Aguero na sua carreira “blaugrana”, mas sem grande efeito no resultado final.