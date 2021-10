Mourinho é o primeiro a travar o Nápoles na Série A

Napolitanos perdem os primeiros pontos no campeonato após empate sem golos no Olímpico de Roma.

O Nápoles perdeu os primeiros pontos da época na Série A italiana, depois de um empate (0-0) com a Roma no Estádio Olímpico, em jogo a contar para a nona jornada. A formação napolitana era, até este domingo, o único totalista do campeonato, mas perdeu esse estatuto, tal como a liderança isolada do campeonato, partilhando agora o primeiro lugar com o AC Milan - ambos têm 25 pontos.

Num jogo sem grandes motivos de interesse, seria, no entanto, o Nápoles a estar mais perto do golo, em duas situações protagonizadas por Victor Osimhen - o jovem avançado nigeriano acertou no poste aos 57’ e teve um golo anulado aos 88’, por fora de jogo.

Pelo meio, aos 81’, José Mourinho foi expulsou do jogo por reclamar com uma decisão do árbitro. E já após o final do jogo, também Luciano Spalletti, técnico da Roma, seria admoestado com um cartão vermelho.

Este empate acabou por ser um mal menor para o Nápoles, que mantém a liderança e a invencibilidade, enquanto a Roma redimiu-se, de alguma forma, da humilhação sofrida a meio da semana na Noruega frente ao Bodo/Glimt na Liga Conference - derrota por 6-1.