Juventus empata em casa do campeão Inter

A Juventus, com um golo de grande penalidade de Dybala a um minuto do fim, impôs em Milão um empate ao Inter, 1-1, no encerramento da nona jornada da Série A italiana.

O resultado deixa a equipa de Milão no terceiro lugar e à mesma distância do líder Nápoles, que também empatou com o Roma - sete pontos -, mas permite ao rival AC Milan escapar um pouco, já que estes, vencedores do Bolonha no sábado, igualaram o primeiro classificado.

O Inter adiantou-se no jogo aos 18’, através do bósnio Edin Dzeko, e parecia ter o triunfo nas mãos, até que, bem perto do fim, a “Juve” chegou ao empate. O 1-1 aconteceu aos 89’, com o penálti batido pelo argentino Paulo Dybala fora do alcance do guarda-redes Handanovic.

A Juventus continua muito atrasada no campeonato, mas ainda assim conseguiu subir um pouco na tabela, para sexto lugar, agora com 15 pontos.