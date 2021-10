Ajax vai de goleada em goleada

O Ajax ainda não ganhou qualquer jogo por 1-0 ou por um golo de diferença. Mas já ganhou um por 9-0, quatro por 5-0, um por 5-1 (Sporting) e um por 4-0. Na última terça-feira, a equipa de Amesterdão já havia goleado o Borussia Dortmund por 4-0 na Liga dos Campeões, neste domingo aplicou um 5-0 ao PSV Eindhoven em mais uma jornada da liga neerlandesa.

Este promete ser mais um passeio para o Ajax rumo a mais um título. Em dez jornadas, a equipa de Erik ten Hag já leva 25 pontos, com 37 golos marcados e apenas dois sofridos - quando sofre golos, perde pontos, no empate com o Twente (1-1) e na derrota com o Utrecht (0-1).

No Johan Cruyff Arena, o Ajax não deu qualquer hipótese ao PSV, que até tinha ganhou de goleada (4-0) ao rival de Amesterdão na Supertaça. Apenas marcou um na primeira parte (Berghuis, 19'), mas arrancou para a goleada no segundo tempo, com golos de Haller (56'), Antony (66'), Klaassen (76') e Tadic (92').