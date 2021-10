Um museu renovado em Lagos com uma cabra de oito patas

Uma cabra de oito patas, um gato com duas cabeças e muitas outras curiosidades oferecidas pela população, além da colecção particular do seu fundador, o arqueólogo José Formosinho, vão estar expostos no renovado Museu de Lagos a partir de 27 de Outubro, data simbólica que coincide com as celebrações do Dia do Município dedicado ao seu padroeiro, São Gonçalo de Lagos.