O álbum da pandemia dos Efterklang é a sua história de amor

“De repente, não havia mais ninguém no mundo a não ser eu, o Mads e o Rasmus.” É assim que Casper Clausen descreve a criação de Windflowers, álbum dos Efterklang, banda de três amigos que se reencontraram com a inocência e a simplicidade do seu passado. Gravado numa ilha dinamarquesa enquanto nos debatíamos com a pandemia.