Meio no Meio, um palco inteiro para sonhar

Os armários da vida onde nos engavetam, ou onde às vezes nos deixamos engavetar, têm várias formas. Como o amor, ou como a própria vida que se deseja e se projecta nos dias de forma diferente do desejado. Em Meio no Meio, um grupo procura em palco construir uma narrativa a partir das suas histórias. "Falta estrutura" ao texto, ouve-se dizer no meio do aparente caos. E na vida, não falta estrutura? Na de muitos deles e delas, sim. Mas durante os três anos de caminho até chegarem ao Teatro São Luiz, em Lisboa, o projecto comunitário em que participaram, com direcção artística de Victor Hugo Pontes, foi um fio condutor que os juntou em torno de um objectivo, que nem uma pandemia conseguiu travar.

Com texto de Joana Craveiro, construído a partir de entrevistas com 70 habitantes de territórios socialmente periféricos dos concelhos de Almada, Barreiro, Lisboa, e Moita que, durante dois anos, participaram numa formação artística multidisciplinar, Meio no Meio juntou três profissionais a treze deles, no palco, para nos dizerem de si, e um pouco de todos os outros. Com um trabalho coreográfico e música (a cargo de Throes + The Shine) que desafia ao movimento corpos nada habituados ao palco, o projecto co-produzido pela Nome Próprio, Artemrede e pelo São Luiz, é, desde o primeiro momento, um desafio às expectativas: as que eles (e nós) se habituaram a construir a partir dos lugares de onde provêm.

Para muitos dos que participaram no processo, negros e brancos, por cá nascidos ou aqui chegados, novos e alguns mais velhos, a vida teve capítulos que valeria a pena passar à frente, esquecer. E, tal como o passado, tacteado, no texto, “com dignidade, para não fragilizar ninguém”, o futuro continua a não se antever fácil. Mas, se por ali se diz que, “quando queremos muito uma coisa, ela acontece, pelo menos dentro de nós”, no caso de alguns deles o espectáculo parece ter já trocado as voltas às respectivas vidas, fora dele. Quatro dos participantes no projecto têm já um novo encontro marcado com os palcos, noutras criações na área do teatro e da dança. E os outros levarão daqui lições, também.

“As pessoas que participaram neste processo foram remuneradas por isso, e para a maioria deles foi uma surpresa perceberem que se podia ganhar dinheiro a fazer algo de que se gosta muito, pois nas suas vidas, muitas vezes, o trabalho é algo de muito aborrecido”, nota o coreógrafo, que conviveu com o grupo alargado durante dois anos e atravessou, com eles e já com o grupo mais restrito, e à distância, uma pandemia. Durante essa fase, o trabalho de formação e a residência artística subsequente não pararam, e isso foi muito importante. Estruturante, até. “Para alguns, que vivem sozinhos, foi mesmo o único contacto regular com outras pessoas”, explica Victor Hugo Pontes.

O projecto, financiado pelo programa Partis, da Fundação Calouste Gulbenkian, vem acompanhado de um livro/investigação sobre a metodologia de trabalho usada, que está a ser escrito pelo sociólogo Rui Telmo Gomes, e de um documentário de Maria Remédio, que acompanhou todo o processo. Na componente de palco, deveria terminar este domingo, com uma última apresentação no São Luiz, às 17h30, depois das conversas em torno do tema Arte Participativa – Um Espaço Para Todos (entrada livre, na sala Bernardo Sasseti, das 11h às 13h e das 14h30 às 16h30). Mas Meio no Meio, que do primeiro encontro do grupo, à última frase, foi sempre, também, um projecto sobre o futuro, já tem uma segunda existência marcada para 2022, ano em que o grupo se juntará pelo menos duas vezes, para o levar a Alcobaça e Sobral de Monte Agraço. Abel Coentrão

Teatro/dança

No Meio do Meio

Direcção artística de Victor Hugo Pontes

Texto de Joana Craveiro

Lisboa, Teatro Municipal de São Luiz

17h30

Bilhetes a 12 e 15 euros