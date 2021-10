“Devo esperar até ao último minuto”, diz Marcelo sobre aprovação do Orçamento

Presidente insiste estar a trabalhar no cenário de não haver chumbo do OE.

“Devo esperar até ao último minuto”, disse na tarde deste sábado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se às negociações do Governo para a aprovação do Orçamento de Estado de 2022.

À margem das comemorações dos 75 anos do Aeroclube de Torres Vedras, e horas depois do Bloco de Esquerda ter anunciado que se nada mudar votará contra, Marcelo reiterou qual é o seu espírito. “Trabalho no cenário do Orçamento do Estado passar. Se passasse poupava muitos custos, problemas, algumas preocupações, vamos esperar”, disse, em declarações transmitidas pela Sic Notícias.

O documento começa a ser discutido terça-feira no Parlamento e a votação está marcada para quarta-feira, dia 27 de Outubro.