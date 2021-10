Sem avanços nas negociações, Bloco mantém voto contra o Orçamento

Na reunião desta manhã, o Governo não realizou qualquer nova aproximação às nove propostas do Bloco de Esquerda, soube o PÚBLICO junto de fonte oficial do partido de Catarina Martins. A avaliação surge depois do encontro desta manhã e da apresentação de um novo pacote de medidas por parte de António Costa, numa tentativa de aproximação à esquerda.

A manter-se este quadro, a Comissão Política proporá à Mesa Nacional, que reúne este domingo em Lisboa, a orientação de voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022, indicou a mesma fonte. Seria a repetição do sentido de voto do ano passado, quando o Bloco se opôs ao Orçamento.

O Bloco de Esquerda comunicou esta manhã ao Governo que, até à votação na generalidade nesta quarta-feira, estará aberto à negociação. Ainda esta manhã, o primeiro-ministro, António Costa recebeu esta manhã uma delegação do PCP.

A posição do BE – o chumbo do Orçamento para 2022 – não representa uma surpresa. Desde o princípio da semana, os bloquistas tinham dado indicações nesse sentido e, nesta sexta-feira, o debate sobre o Orçamento de Estado na Comissão Parlamentar de Finanças entre o ministro João Leão e a bancada bloquista foi particularmente duro.

Por seu lado, houve uma troca de comunicados não coincidentes entre o Governo e BE sobre os pontos de convergência obtidos durante as negociações. O Governo recusou as nove propostas feitas pelo Bloco de Esquerda para garantir o voto de viabilização da bancada bloquista na votação do Orçamento do Estado 2022. Foi esta a avaliação feita pelo partido, horas depois de o Conselho de Ministros ter aprovado um conjunto de medidas para ir ao encontro dos partidos à esquerda do PS e tentar viabilizar o Orçamento.

De São Bento chegou, pronta, uma resposta. O Governo considera que foram já por si feitas aproximações significativas às propostas apresentadas pelo BE nesta fase de negociações sobre o Orçamento do Estado para 2022, afirmou ao PÚBLICO um membro do Governo,