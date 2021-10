O Sol rompeu o nevoeiro numa manhã de Outono e revelou a melhor foto de clima do ano

Uma manhã de nevoeiro outonal, captada por Giulio Montini, venceu o título de fotografia do ano no concurso fotográfico Weather Photographer of the Year 2021, organizado pela Royal Meteorological Society, em associação com a Accuweather, cujos vencedores foram anunciados a 16 de Outubro. O concurso pretende premiar os fotógrafos que melhor retratam os fenómenos climáticos do planeta.

Morning fog foi tirada de uma pequena igreja no topo de uma colina na cidade de Airuno, em Itália, e capta o momento efémero em que o nevoeiro e os primeiros raios de sol se entrelaçam para formarem uma paisagem surreal. Em comunicado enviado ao P3, o fotógrafo italiano conta que “nos meses de Outono, em alguns dias, é possível ver este espectáculo com as primeiras luzes do amanhecer, mas, depois de 20 minutos, tudo acabou”. Em 2020, o prémio tinha sido atribuído à fotografia de um nevão em Nova Iorque.

Nesta edição, concorreram 3300 fotógrafos do mundo inteiro. Das 8900 fotografias, foram seleccionadas 21. Outros fenómenos naturais, como tempestades, relâmpagos ou arco-íris, foram premiados nas diversas categorias. A novidade desta edição — a sexta — foi a adição da categoria “telemóvel”, que conseguiu rivalizar com a categoria principal. A vencedora foi Foggy Morning, de Christopher de Castro Comeso, natural de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Coincidentemente, também esta fotografia tem o nevoeiro como elemento principal.

