Sobe, sobe, balão sobe

Agora que já podemos, finalmente, voltar a correr mundo, até podemos ter a ilusão de que o céu é o limite – não é, Amílcar Correia? Viagem à Turquia que se preze tem passeio de balão a sobrevoar a Capadócia. O balonismo não nasceu aqui, mas uma viagem de balão neste cenário é o que há de mais celestial. Depois de sobrevoar as chaminés das fadas e de descer às cidades subterrâneas, fica-se convencido de que a Capadócia tem tanto interesse na terra como no céu, explica o Amílcar. Que ainda conta como Istambul e Ancara também não param de subir.

Por sua vez, a Ana Maria Henriques conta como André Verde e Patrícia Labandeiro transformaram uma quinta de família num coworking e coliving rural. A Quinta da Quinhas, em Vila Praia de Âncora, quer ser um ponto de paragem para os peregrinos do Caminho de Santiago e a casa de quem pode – e prefere – trabalhar em viagem. Tudo em comunidade.

O Abel Coentrão foi a Fornelo, Vila do Conde, perceber como o chá mudou a vida de Nina Gruntkowski. Numa propriedade da família Niepoort, a alemã Nina entrega-se, desde há dez anos, a produzir o Chá Camélia, que sai da única plantação em solo continental. Dez anos são dez anos – e motivo para servir um chá de honra. Do chá seguimos para o café: no Porto, reabriu o histórico Café Ceuta e a Diana Soares Ramos já por lá andou a inteirar-se das novidades.

No capítulo dos vinhos, a Alexandra Prado Coelho antecipa o que acontecerá no segundo fim-de-semana do Vinhos de Portugal no Brasil e o Pedro Garcias revela que a Aveleda já encontrou o seu Barca Velha. As novidades da semana ficam por conta do José Augusto Moreira.

No mundo automóvel, a Carla B. Ribeiro conta como foi o passeio do Club MX-5 pelo Alentejo e a Bruna Ferreira foi a Espanha conhecer a potência e garra que caracterizam a nova edição de Rangers da Ford.

Para o fim ficam as crónicas do Miguel Esteves Cardoso, que esta semana faz uma revelação e peras sobre a marmelada caseira, e do Humberto Lopes, que recorda uma noite memorável na selva amazónica boliviana. Também ainda temos a viagem do leitor António Valadas à Cidade do México.

E por hoje é isto. Volto no próximo sábado, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

