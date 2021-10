Alec Baldwin recebeu uma arma carregada, mas disseram-lhe que era segura

Alec Baldwin recebeu o que foi descrito por um assistente de realização como uma “pistola fria”, de utilização segura, mas a arma continha munições reais, de acordo com os detalhes da investigação sobre o caso que resultou na morte da directora de fotografia do filme Rust, Halyna Hutchins.

O assistente de realização do western, protagonizado por Baldwin, não saberia que a arma estava carregada com balas reais, segundo um mandato de busca entregue num tribunal de Santa Fé, Califórnia.

O tiro atingiu Hutchins, de 42 anos, no peito e o realizador Joel Souza, de 48, que estava atrás dela, no ombro, de acordo com os documentos do tribunal. Hutchins, uma estrela em ascensão no cinema norte-americano, acabaria por morrer no hospital. Souza também foi hospitalizado, mas acabou por ter alta.

O mandato foi obtido na sexta-feira para que os investigadores do caso pudessem documentar a cena no Rancho Bonanza Creek, Novo México, onde as filmagens decorriam. Os documentos do tribunal referem que a roupa manchada de sangue vestida por Baldwin na rodagem do western foi apreendida como prova, tal como a arma que matou Hutchins.

Foto Alec Baldwin é conhecido pelo seu papel como Jack Donaghy no sitcom da NBC Rockefeller 30 e pela sua interpretação de Donald Trump no programa Saturday Night Live Reuters

Os investigadores também apreenderam outras armas cenográficas e munições que estavam a ser usadas nas filmagens.

Não foram feitas acusações e Baldwin está autorizado a viajar, disse a porta-voz do xerife local, Juan Rios. “É um homem livre.” A investigação continua “aberta e activa”, referiu.

A polícia está a tentar estabelecer que tipo de projéctil saiu da arma e como. Os meios de comunicação locais referem que Baldwin foi visto em lágrimas junto ao gabinete do xerife de Santa Fé. As autoridades deram conhecimento ainda que o actor já tinha falado com os detectives: “Veio voluntariamente e saiu do edifício depois de ter prestado declarações.”

Alec Baldwin em “choque”

Halyna Hutchins nasceu na Ucrânia, em 1979, tendo crescido numa base militar soviética no Círculo Árctico, “rodeada de renas e submarinos nucleares”, como se lê no seu site. Estudou jornalismo e integrou algumas redacções, mas acabaria por se apaixonar pelo cinema, tendo aprofundado os seus conhecimentos no American Film Institute, em Los Angeles. Em 2019, a conceituada revista American Cinematographer nomeou-a como uma das estrelas em ascensão.

Alec Baldwin expressou “choque e tristeza” pela morte de Hutchins. “Lamento pelo seu marido, pelo seu filho e por todos os que conheciam e amavam Halyna”, escreveu o actor no Twitter. “Não há palavras para expressar o meu choque e a minha tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida a Halyna Hutchins, mulher, mãe e colega de trabalho profundamente admirada”, escreveu ainda Baldwin.

O actor referiu ainda que está a cooperar “totalmente com a investigação policial” para esclarecer como ocorreu a “tragédia”.