Na Quinta da Quinhas cabem peregrinos de Santiago e nómadas digitais

Javier Deblas percorre os caminhos empedrados de auscultadores nos ouvidos e telemóvel na mão, a câmara voltada para os pormenores mais verdes e para os animais, com um sorriso embevecido. Está a falar com a mãe enquanto lhe faz uma visita guiada da Quinta da Quinhas, em Vila Praia de Âncora. O copywriter e webdesigner de 26 anos, natural da cidade espanhola de Salamanca, ocupa há uma semana um dos quartos do novo coliving da vila do concelho de Caminha, que também inclui um espaço de coworking e um albergue para peregrinos. Tudo integrado numa propriedade rural com cerca de um hectare, dimensão generosa para os terrenos tradicionalmente retalhados do Alto Minho, com a serra d’Arga em pano de fundo.