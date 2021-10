De Évora a Alqueva, o sol escondeu-se e as capotas foram recolhidas

“Mais parece um encontro de amigos”, descreviam-me umas semanas antes. Afinal, quem integra o Club MX-5, que já soma em Portugal 21 anos, fá-lo porque tem um roadster japonês, responda este pela designação MX-5 ou pelo americano Miata, com conta-quilómetros em milhas. Mas sobretudo porque gosta de partir à descoberta do território em companhia. E, ao fim de duas décadas, mais do que membros de um clube, os participantes comportam-se como amigos de longa data que já não se viam há algum tempo. É que, desde Fevereiro de 2020, a marca ainda conseguiu programar algumas saídas, mas todas com uma série de restrições, que limitou rotas e número de participantes. Por isso, este, em que embarcámos no último sábado, foi o primeiro em quase dois anos a reunir mais de quatro dezenas de carros.