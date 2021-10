Como vai funcionar o desconto nos combustíveis? Como o posso receber?

Desconto de dez cêntimos por litro nos combustíveis destina-se a todas as famílias e irá vigorar entre Novembro deste ano e Março de 2022. O PÚBLICO reuniu algumas perguntas e respostas sobre a nova medida, de carácter extraordinário, para mitigar a subida dos preços da gasolina e do gasóleo.

