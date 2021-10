Brasil passa Angola como maior fornecedor de petróleo, Rússia sai da lista

Depois de ter liderado as vendas de crude em 2017 e 2018, a Rússia caiu para zero no ano passado e fornece apenas cerca de 10% do gás natural a Portugal. Angola também caiu na tabela dos maiores fornecedores em detrimento do Brasil.

O Brasil assumiu-se como o principal abastecedor de petróleo a Portugal, ultrapassando Angola e a Rússia. De acordo com os dados da factura energética publicados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), no ano passado foram importadas 2.823.755 toneladas de crude do Brasil, mais 163% do que em 2019, um valor que colocou este país no topo do ranking, enquanto Angola, que tinha liderado as vendas em 2019, caiu para a quarta posição no ano passado, com 1.050.827 toneladas (-57%).