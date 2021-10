Trilhos açorianos colocam à prova os novos talentos do trail mundial

Durante três dias, cerca de centena e meia de atletas vão percorrer trilhos no Pico, em São Jorge e no Faial, com o objectivo de garantirem a entrada no Golden Trail Championship 2022.

Três dias, três ilhas, três trilhos. É este o cartão de visita do Azores Triangle Adventure, uma das principais competições de trail em Portugal que, este ano, tem um motivo de atracção extra: em simultâneo, os trail runners da prova que está a ser disputada nas ilhas açorianas do Pico, de São Jorge e do Faial vão competir com os melhores atletas das Golden Trail National Series (GTNS) 2021, um circuito internacional promovido pela Salomon Running que terá nos Açores a sua grande final. Concluída a primeira etapa, que terminou no ponto mais alto de Portugal, os primeiros líderes são os norte-americanos Darren Thomas (2h49m59s) e Janelle Lincks (3h26m41s).