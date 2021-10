Sporting. Um mês de decisões quase sem sair de casa

Quatro jogos do campeonato, dois jogos da Liga dos Campeões, um jogo da Taça de Portugal e um jogo da Taça da Liga. É o que espera o Sporting nas próximas quatro semanas e meia, oito jogos que irão clarificar muito do que será a época dos “leões”. Mas a equipa de Rúben Amorim terá o benefício de praticamente não sair de casa durante este período. Sete dos próximos oito jogos serão em Alvalade, sendo que terá, agora, quatro encontros seguidos no seu próprio recinto. O primeiro de todos será hoje (20h30, SPTV1), frente ao Moreirense, a contar para a nona jornada da I Liga.

Depois de Moreirense para o campeonato, segue-se Taça da Liga (Famalicão, 26 Outubro), outra vez campeonato (V. Guimarães, 30 de Outubro), Liga dos Campeões (Besiktas, 3 de Novembro), mais campeonato (único jogo fora de casa neste período, em Paços de Ferreira, 7 de Novembro), Taça de Portugal (Varzim, 18 de Novembro), mais Liga dos Campeões (Borussia Dortmund, 24 de Novembro) e mais campeonato (Tondela, 28 de Novembro).

É um ciclo infernal que, inevitavelmente, irá desgastar a equipa, mas Amorim acredita que os seus jogadores estão preparados para todos os desafios, até porque a ausência de viagens longas irá limitar o desgaste. “Temos de ver isso pelo lado positivo, não temos viagens e isso ajuda. E vamos ter o estádio com muita gente. Vamos definir algumas competições, temos a Taça da Liga, o campeonato, a Taça de Portugal, a Liga dos Campeões. Não há viagens, mas sabemos que são decisivos. Num clube grande temos de estar sempre de olho aberto”, assinalou o técnico.

Apesar de ter um historial francamente positivo nos confrontos com o Moreirense, o campeão nacional tem sentido muitas dificuldades frente à formação minhota. Na última época venceu em casa por 2-1 depois de ter estado a perder e, em Moreira de Cónegos, ficou-se por um empate (1-1). Amorim espera dificuldades semelhantes neste reencontro: “É uma equipa sem responsabilidade neste jogo. Pode jogar em 3x4x3, já jogou em 4x3x3, não sabemos ao certo como se vai apresentar, mas sabemos que é bem trabalhada, com bons jogadores, rápidos na transição e perigosos. Para o Moreirense, qualquer ponto em Alvalade é um bónus para o seu campeonato. Jogámos na Liga dos Campeões e temos de mudar o chip.”

O Moreirense tenta em Alvalade dar sequência à sua melhor fase da época, depois de ter passado as primeiras jornadas sem conseguir qualquer vitória. A primeira foi contra o Arouca, à sétima ronda, seguindo-se um empate com o Marítimo e novo triunfo frente ao Oriental Dragon para a Taça. Os cónegos nunca venceram em Alvalade, mas o técnico João Henriques quer mudar isso: “Pode acontecer um dia. E esse dia pode ser amanhã [hoje]. Até aqui tivemos três derrotas na liga com equipas semelhantes ao Sporting em termos de objectivos, mas também queremos quebrar isso e pontuar com candidatos ao título.”