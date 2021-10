Mais um dia no escritório para o Bayern

É caso para dizer que o Bayern Munique não gastou os golos todos na última quarta-feira na Luz. Quatro dias depois de ter goleado o Benfica por 0-4 na Liga dos Campeões, a formação bávara regressou ao Allianz Arena para aplicar mais uma goleada, desta vez ao Hoffenheim, por 4-0, em jogo a contar para a nona jornada da Bundesliga.

Foi mais um dia normal para o Bayern, que tem brindado quase todos os seus adversários desta época com goleadas. Já ganhou por 0-12 na Taça ao Werder Bremen, já deu 7-0 ao Bochum na Bundesliga e 5-0 ao Dínamo de Kiev na Champions, três entre vários resultados volumosos que permitem à equipa de Munique tem uns impressionantes 60 golos em apenas 14 jogos disputados. E o jogo desta tarde contribuiu para mais um recorde do gigante da Baviera: 33 golos marcados nas primeiras nove jornadas, um novo máximo na liga alemã.

Frente a um Hoffenheim também treinado por um jovem técnico com ligações ao Bayern – Sebastian Hoeness já treinou a equipa B dos bávaros e é sobrinho do antigo presidente do clube Uli Hoeness – a equipa da casa voltou a ser orientada pelo adjunto Dino Toppmoller pela segunda vez (Nagelsmann está infectado com covid-19), mas a ausência do técnico principal não se notou.

Depois de uma perdida incrível de Lewandowski logo no primeiro minuto e um golo anulado a Gnabry, foi o internacional alemão a fazer o primeiro logo aos 16’. Lewandowski redimiu-se do seu falhanço incrível fazendo o 2-0 aos 30’, após passe de Muller, e dava a sensação de que o jogo já tinha acabado.

O Hoffenheim conseguiu equilibrar o jogo na segunda parte, mas sem se aproximar demasiado da baliza de Neuer e, nos dez minutos finais, o Bayern consumou a goleada, com golos de Choupo-Moting (82’) e Coman (87’).

Com este triunfo, o Bayern segurou a liderança da Bundesliga, com 22 pontos, mais um que o Borussia Dortmund, que também venceu neste sábado, por 1-3 no terreno do Arminia Bielefeld, que teve um português em campo – Guilherme Ramos, um central formado no Sporting e contratado ao Feirense, estreou-se na Bundesliga, actuando durante toda a segunda parte.

Ainda sem Haaland e sem Raphael Guerreiro, o Dortmund, um dos adversários dos “leões” de Lisboa na Liga dos Campeões, contou com os golos de Can (31’), Hummels (45’) e Bellingham (72’).