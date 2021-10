Benfica abre inquérito por alegado envolvimento de colaboradores em negócio da SAD

O Benfica abriu um inquérito interno para averiguar o possível envolvimento de dois colaboradores num eventual negócio de transacção de acções da SAD “encarnada”, informou o clube, em comunicado.

“Tendo em conta as recentes notícias vindas a público, o Sport Lisboa e Benfica informa que vai iniciar, de imediato, um processo de averiguação interno quanto ao possível envolvimento de dois colaboradores seus num alegado negócio respeitante à transacção de participações qualificadas da sua SAD”, refere o clube lisboeta, no site oficial

De acordo com uma notícia publicada pelo jornal Nascer do Sol, o antigo presidente Luís Filipe Vieira terá contado com a ajuda de dois colaboradores do clube, a quem terá prometido elevadas comissões no negócio, para reunir secretamente 25% do capital da SAD, com o objectivo de venda ao empresário norte-americano John Textor.

O norte-americano encontrou-se, entretanto, na quinta-feira, com a nova direcção do Benfica, presidida por ex-futebolista Rui Costa, e reiterou a vontade de participar na vida do clube, que gostaria de ver cotado na bolsa de Nova Iorque.

“O encontro decorreu de forma cordial e o sr. John Textor ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem para o Benfica, para posteriormente serem objecto de avaliação e análise por parte da direcção. Não está prevista, por agora, qualquer nova reunião com o sr. John Textor”, informou o Benfica.

O empresário celebrou um acordo com o português José António dos Santos, maior accionista individual da SAD “encarnada”, para aquisição de 25% do seu capital social, facto comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), já depois de Luís Filipe Vieira ter sido detido em Julho.