Octávio Mateus. Dinossauros, evolução e história da vida na Terra

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Octávio Mateus, paleontólogo, professor na Universidade Nova de Lisboa, onde ensina, entre outras, evolução, paleontologia de vertebrados e répteis e - a sua principal área de investigação - dinossauros, sobretudo do Jurássico de Portugal. Participa e organiza escavações de dinossauros em Portugal, sobretudo em colaboração com o Museu da Lourinhã, conhecido pela sua importante colecção de dinossauros.

Octávio Mateus é conhecido do grande público sobretudo enquanto especialista em dinossauros, o seu principal foco de investigação, mas a área do convidado, a paleontologia, vai muito além disso. É uma área da ciência que vai beber simultaneamente à biologia e à geologia para tentar explicar a história da vida na Terra nos últimos (pelo menos) 3,5 mil milhões de anos, nas suas mais variadas formas.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Uma conversa cheia, na qual são abordados vários temas: a História da vida na Terra, desde os primeiros organismos unicelulares até aos dinossauros, aos mamíferos e ao homo sapiens; o processo da evolução por selecção natural (e o modo como é muitas vezes contra-intuitivo); fósseis, que são a matéria-prima principal de um paleontólogo; e, claro, dinossauros. Quantos eram? O que sabemos sobre eles? O que não sabemos? E o que é que... os pássaros, que descendem directamente dos dinossauros, nos podem dizer sobre eles? Formalmente, os pássaros são um tipo de dinossauro: são, aliás, os únicos descendentes do grupo ao qual pertencia o famoso tiranossauro rex.

Siga o podcast 45 Graus no Spotify, na Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Para descobrir outros podcasts, subscreva a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.