Imobiliária vende casas de luxo na Madeira com criptomoedas. “É uma forma de chegarmos a um mercado mais jovem”

Já se compram casas de luxo na Madeira com criptomoedas. Em Agosto, duas vivendas no arquipélago português, no valor de 4,1 milhões de euros, foram pagas com Cardano, uma criptomoeda cujo valor tem oscilado entre 1,80 euros e 2,50 euros nos últimos dois meses. O negócio despertou muita atenção desde que a promotora imobiliária Prometheus International divulgou a venda num comunicado à imprensa esta quinta-feira — no entanto, o processo assemelha-se bastante a um processo de compra e venda tradicional.