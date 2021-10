Covid-19: mais oito mortes e 930 casos. Há 33 concelhos sem casos

Há mais 930 casos de infecção e oito mortes por covid-19 em Portugal, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), que correspondem à totalidade da informação recolhida na quinta-feira. Há menos dois internamentos (num total de 284) e mais dois internamentos em unidades de cuidados intensivos (num total de 60 pessoas internadas nestas unidades).

Ao todo, são 30.805 as pessoas com infecção activa em Portugal. Recuperaram 678 pessoas no último dia.

O número de infecções diárias tem tido uma tendência crescente desde o início do mês, mas tem estado abaixo dos 1000 novos casos – foi a 17 de Setembro que esta barreira foi ultrapassada pela última vez, quando se registaram 1023 casos. No total, há mais de 30 mil pessoas com a infecção activa em Portugal.

A maior parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (foram 377 infecções e uma morte) e na região Norte (com 223 casos e duas mortes). Segue-se a região Centro com 186 novos casos e duas mortes; o Alentejo com 53 novas infecções e duas mortes; e o Algarve com 52 novos casos e uma morte. Na Madeira registaram-se 22 novos casos e os Açores têm 17 infecções registadas na quinta-feira.

Das pessoas que morreram com covid-19 na quinta-feira, quatro tinham mais de 80 anos e quatro tinham idades entre os 70 e 79 anos.

No dia anterior, tinham sido registados 865 casos e oito mortes por covid-19.

Incidência sobe

O R(t) mantém-se em 1,02 – a nível nacional e continental – e a incidência subiu para 86,1 a nível nacional e 86,5 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a nível continental.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade, também conhecido como R(t), corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.

Estes dois indicadores têm aumentado nos últimos dias (como pode ver na evolução temporal no gráfico no cimo da notícia)​, a tender para a zona laranja da matriz de risco. A última actualização, feita na quarta-feira, indicava que a incidência era de 84,4 casos por cada 100 mil habitantes – tanto a nível nacional como no continente – e que o R(t) era de 1,02 – um valor igual no continente e a nível nacional.

Os casos de infecção têm aumentado pela Europa, mas Portugal entra na lista dos dez países com menor incidência da covid-19 no continente europeu, segundo os dados disponibilizados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

33 concelhos sem casos

O boletim epidemiológico desta sexta-feira contempla também a incidência de novas infecções pelos concelhos portugueses. Existem menos oito concelhos sem casos. Na semana passada, havia 41 concelhos sem casos e são agora 33 os concelhos com uma incidência de zero casos (de acordo com a incidência cumulativa de 7 a 20 de Outubro). São eles: Aguiar da Beira, Alcoutim, Alfândega da Fé, Aljustrel, Armamar, Arraiolos, Arronches, Boticas, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Celorico da Beira, Constância, Corvo, Fornos de Algodres, Freixo de Espada à Cinta, Fronteira, Gavião, Lajes das Flores, Mêda, Monforte, Mortágua, Penela, Ponta do Sol, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Tabuaço, Terras de Bouro, Vila Flor, Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Ródão, Vila Viçosa e Vimioso.

Em risco muito elevado, acima de 960 casos por cada 100 mil habitantes a 14 dias, está um único concelho: Penedono, com 2138 casos. Na semana passada, eram três os concelhos em risco extremamente elevado: Alvito, Cuba e Penedono.