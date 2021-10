Mais de 255 pessoas em UCI e 50 mortes por milhão de habitantes: o cenário que nos pode obrigar a confinar

Direcção-Geral da Saúde publicou o plano Outono/Inverno com base em três cenários. Duas novas vacinas e cinco medicamentos contra a covid-19 são esperados até ao final do ano.

Este é o pior cenário definido pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no referencial Outono/Inverno para a covid-19 publicado na noite desta sexta-feira e que pode fazer com que voltem os confinamentos e o ajustamento dos serviços de saúde para uma resposta mais focada na pandemia: a mortalidade a 14 dias por milhão de habitantes acima de 50; existirem 255 ou mais camas em Unidades de Cuidados Intensivos ocupadas por doentes com diagnóstico principal ou secundário de covid-19 e uma taxa de incidência de infecções de 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.