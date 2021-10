Socialistas reunidos para discutir crise política. José Luís Carneiro confia na aprovação do OE2022 pelos "parceiros"

A iminência de uma crise política, ou "o momento político" actual, será avaliada na reunião da Comissão Política Nacional do Partido Socialista hoje pelas 21h. Os deputados socialistas foram convidados para a reunião onde António Costa deverá ouvir as altas figuras do partido sobre a crise que parece instalada com as negociações à esquerda do Orçamento do Estado para 2022. Em entrevista a Ana Sá Lopes no programa Interesse Público, o secretário-geral adjunto dos socialistas José Luís Carneiro disse confiar numa "saída" e instou os "parceiros" a "aproximarem as suas posições" das do PS, acenando com as consequências de um chumbo ao documento, à cabeça a dificuldade em obter financiamento europeu.