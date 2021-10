Rio: “Seria prejudicial para o partido e para o país se o PSD mudasse de presidente”

Rui Rio apresenta a candidatura à liderança do PSD num hotel no Porto.

Rui Rio defendeu que o PSD “está mais perto” de ganhar as próximas legislativas e considerou que “seria muito prejudicial para o partido e para Portugal se o PSD mudasse de presidente no justo momento em que o país deu sinais evidentes de abertura para votar no PSD”. A posição foi assumida na apresentação da candidatura à liderança do PSD, na tarde desta sexta-feira, num hotel do Porto. Nas eleições directas marcadas para 4 de Dezembro, o actual líder vai defrontar o eurodeputado Paulo Rangel.

“Estamos mais perto de ganhar ao PS, não quero ver essa oportunidade destruída. Por isso, perante os militantes do meu partido e largos milhares de portugueses que em mim depositaram esperança, tenho obrigação de me recandidatar”, afirmou, ante uma sala cheia de apoiantes e em que estavam também vice-presidentes do partido e o líder da bancada parlamentar Adão Silva.

Logo depois, o actual líder dos sociais-democratas passou ao ataque ao seu adversário nas directas. “O PSD tem de ser um partido de homens e mulheres livres, não pode ser uma coutada de quem for, principalmente daqueles que muitas vezes se movem pelo seu lugar pessoal. O que está em causa é Portugal, é escolha do próximo primeiro-ministro, não estamos perante a escolha de um bom tribuno ou eficaz angariador de votos partidários”, disse, numa alusão à capacidade de oratória do eurodeputado e aos apoios de dirigentes partidários que tem recebido nos últimos dias.

Rui Rio justificou a sua decisão de se candidatar com os “apelos” que recebeu para não desistir (recebeu “mensagens por tudo o quanto era lado"), além de considerar que é preciso o partido “aproveitar a dinâmica de vitória das autárquicas e continuar a trilhar o trajecto de credibilidade junto dos portugueses”.

“O caminho faz-se caminhando. Porque depois da manutenção do Governo regional da Madeira, recuperação do governo regional dos Açores, do contributo dado para a eleição do Presidente da República, recuperação da governação da capital do país e reconquista de um conjunto alargado de cm cumpre-mos cumprir a única etapa que nos falta que é ganhar as legislativas”, afirmou, lamentando, no entanto, que apesar da vitória nas eleições autárquicas o PSD tenha sofrido uma “tendência auto-fágica”.

O actual líder dos sociais-democratas admitiu estar disponível para debates com Paulo Rangel e assumiu que fica inspirado quando há tensão: “Se insistirem faço. Tenho é de me conter um bocadinho, costumam dizer que quando me picam eu vou melhor e eu estou picado”.

Rui Rio chegou ao hotel, por volta das 18h, acompanhado pelo deputado Hugo Carvalho, que foi cabeça de lista pelo Porto nas legislativas de 2019.

Rui Rio desfez o tabu na passada terça-feira ao anunciar, em comunicado assinado pelo seu director de campanha, Salvador Malheiro, que era de novo candidato à liderança do PSD. Nessa nota, o social-democrata considerou que “Rui Rio não é homem para desistir de lutar pelo PSD e, acima de tudo, por Portugal”.

É a terceira vez que Rui Rio se candidata à liderança do PSD. Na primeira eleição, em 2018, ganhou, derrotando Pedro Santana Lopes. À segunda vez, Rui Rio defrontou Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro, acabando por derrotar o antigo líder da bancada parlamentar numa segunda volta. A margem foi de perto de dois mil votos, correspondendo a 53,02% dos votos contra 46,98% de Luís Montenegro.