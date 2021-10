PCP e BE contra PS por chumbar alargamento do subsídio de desemprego tanto fora como dentro do OE

Os diplomas já tinham sido chumbados liminarmente na Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas o Bloco e o PCP quiseram trazê-los ao plenário para apontarem o dedo ao PS e o encostarem às cordas do PSD e da troika. E, de caminho, aproveitaram para responder indirectamente às acusações de que querem abrir uma crise política com o orçamento.

As propostas dos dois partidos para o alargamento das condições de acesso, do prazo e dos montantes dos subsídios de desemprego voltaram a ser recusadas pelo PS e pela direita – a mesma direita para cujos braços o PS “empurra as pessoas” por continuar a não responder aos seus problemas, avisou a comunista Diana Ferreira.

O bloquista José Soeiro lembrou que o PS e o PSD tinham viabilizado diplomas sobre os subsídios de desemprego – o normal e o social – que desceram à Comissão de Trabalho e Segurança Social no ano passado, mas agora “deram o dito por não dito” e “juntaram-se para, uma a uma, chumbarem as propostas nesta semana. A par da comunista Diana Ferreira, defendeu que “já é mais do que tempo de reverter estes cortes do tempo da troika” – a redução da duração e do valor do subsídio, o aumento do período de carência, usar como referência o indexante de apoios sociais e não o salário mínimo. E lembraram que o subsídio social de desemprego só chega a 2% dos desempregados.

Pelo PS, coube a Nuno Sá, presidente da comissão parlamentar de Trabalho, repetir o discurso usado pelos socialistas na quarta-feira: estão solidários com os trabalhadores desempregados e “estas questões estão acauteladas no Orçamento e também na agenda do trabalho digno”. E desafiou: “Dentro de dias devem apresentar as vossas propostas e estar disponíveis para as negociar no âmbito do OE.”

Mas atacou, tal como fizera Carlos César na quinta-feira: “Vamos ao que importa para o futuro dos portugueses: o PS quer continuar a caminhada da retoma e recuperação dos rendimentos. De que lado querem estar o BE e PCP? Com o PS a recuperar rendimentos ou do lado da direita troikista granjeando com os vossos votos os futuros cortes nos ordenados e pensões?”

O que levou o centrista Miguel Arrobas a dizer que “a bancada do PS é que está troikada” e a admitir que as propostas do BE e do PCP tinham algum fundamento tendo em conta as consequências da pandemia.

Soeiro insistiu que se trata da reversão de cortes do tempo da troika e que “nenhuma destas propostas consta da proposta de lei do orçamento”, e que nem lá estão os apoios extraordinários que foram criados no ano passado para a pandemia e que entretanto acabaram. “O PS vai votar ao lado da direita para manter o património da troika”, insistiu.

O PSD justificou o voto contra aproveitando a desavença entre os socialistas e o resto da esquerda: “Estamos a discutir o OE2022 e este é o momento de o BE e PCP introduzirem alterações ao OE nesse sentido.”

A comunista Diana Ferreira contra-atacou o socialista Nuno Sá: “O último ano e meio mostrou bem a necessidade de alterar as regras do subsídio de desemprego: foi preciso prorrogar os prazos para que não ficassem sem protecção em 2021. Depois de reconhecer isso vai ignorar esse percurso? O PCP propôs no OE2021 e o PS rejeitou; agora traz fora do orçamento e o PS já diz que é no OE. Sr, deputado, o PS que decida o que é preciso fazer!”

E apontou ainda: “As palavras do PS não correspondem com a prática. Fala das crianças e jovens mas recusou a majoração de 25% no subsídio de desemprego para famílias monoparentais. É a falta de reposta a questões como esta que empurra as pessoas para os braços da direita. As propostas do PCP não empurram as pessoas para a direita. O PS tem é que decidir de que lado quer estar: se do lado da solução ou do lado do problema.”