Governo faz balanço das aproximações e diverge da leitura do BE

O Governo considera que foram já por si feitas aproximações significativas às propostas apresentadas pelo BE nesta fase de negociações sobre o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), afirmou ao PÚBLICO um membro do Governo, depois de o PÚBLICO ter noticiado que a direcção do BE considerava que o executivo tinha rejeitado as suas propostas e que as aproximações não eram suficientes para que os deputados bloquistas viabilizassem o OE2022.