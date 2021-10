A crise agravou-se com a ruptura na Concertação

A saída com estrondo dos patrões da Concertação Social é uma péssima notícia pelo que significa e pelo que simboliza. Destruir um espaço de diálogo e de compromisso sobre questões de natureza económica e social significa um risco para a estabilidade do país; criar um contexto que leva à saída em bloco de todas as confederações patronais simboliza uma solução de governo cada vez mais radicalizada à esquerda. No seu esforço para responder às exigências do Bloco e do PCP para viabilizar o Orçamento, o Governo fez uma escolha, esticou a corda e alienou os empresários. A ruptura na Concertação Social acrescenta uma crise ao cenário de crise que se vai consolidando.